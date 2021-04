Een 69-jarige man uit Den Haag heeft dinsdag van de rechtbank in Den Haag een taakstraf van 150 uur gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, omdat hij in de zomer van 2020 beelden en decoraties van graven heeft gestolen. Hij deed dat uit verdriet na het verlies van twee dierbaren, verklaarde hij zelf volgens het Openbaar Ministerie nadat hij was opgepakt.