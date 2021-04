„Dit is niet het moment om te zeggen of we Rutte uitsluiten.” Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag op vragen van politieke tegenstanders of zij in een nieuw kabinet met demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte zal stappen. Volgens Kaag moet de formatie nu opnieuw beginnen, „vanaf een nulpunt”. Ze benadrukt daarnaast dat Rutte bijna 2 miljoen stemmen kreeg in de verkiezingen van nog geen drie weken geleden.