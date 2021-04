Een groepje treinfanaten en andere liefhebbers van het spoor bereiden de komst voor van een nachttrein die gaat rijden tussen Brussel en Praag, met Amsterdam, Berlijn en Dresden als tussenstops. Daarmee wordt het in 2022 wellicht mogelijk om ’s avonds in de hoofdstad in te stappen, om de volgende ochtend in Praag te arriveren. „Ideaal voor stedentrips en zakelijke afspraken”, aldus de initiatiefnemers.