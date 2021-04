Burgemeesters herhalen wens om terrassen te openen

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben dinsdag opnieuw opgeroepen om de terrassen te openen. „Volgende week is de persconferentie van de premier en de minister van Volksgezondheid. Dan gaan we het hopelijk horen. 21 april zou de snelste optie zijn”, zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voorafgaand aan het beraad. Ook ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) schuiven aan bij de bijeenkomst van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s.