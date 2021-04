IMF rekent op sterker economisch herstel in Nederland

Doordat de wereldeconomie dit jaar aanzienlijk harder aantrekt dan gedacht, is er ook in Nederland meer economische groei mogelijk. Dat denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zijn ramingen mondiaal en ook voor Nederland heeft opgekrikt. De economische vooruitzichten in de wereld zijn verbeterd door het forse Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden. Ook de voortgang van vaccinatiecampagnes helpt mee om sneller uit de coronacrisis te komen.