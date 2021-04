ProRail maakt ruimte voor extra goederentreinen om de vracht te vervoeren van vertraagde schepen die vanuit het Suezkanaal in Rotterdam aanmeren. „Er is een grote bulk ontstaan van extra goederen die vervoerd moeten worden. Dat lukt niet allemaal over de vaart, dus kijken we of dat over het spoor kan”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder tegen het ANP.