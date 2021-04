Honderden mensen hebben aangeboden om mee te helpen met de coronazorg en -vaccinaties op Curaçao, waar de situatie de afgelopen weken steeds ernstiger is geworden. Via het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’ is een team samengesteld van 40 mensen, onder wie artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij vertrekken naar verwachting vrijdag vanaf Schiphol naar het Caribische eiland.