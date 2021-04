Singer en Groninger Museum blij met aanhouding na roof Van Gogh

Het Singer Museum in Laren en het Groninger Museum zijn blij dat er iemand is opgepakt voor de roof van het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. „Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen”, zegt een woordvoerster van Singer. „Maar het werk is nog niet terecht. Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er weer in het Groninger Museum van kunnen gaan genieten.”