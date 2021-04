Man uit Baarn opgepakt voor diefstal werken Van Gogh en Hals

Een 58-jarige inwoner van Baarn is dinsdagmorgen in zijn woning gearresteerd op verdenking van de diefstal van twee schilderijen uit musea. Het gaat om het schilderij „Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” van Vincent van Gogh, dat vorig jaar uit het Singer Museum in Laren werd gestolen en om „Twee lachende jongens” van Frans Hals, dat verdween uit het museum Hofje van Mevrouw Aerden in Leerdam. De geroofde kunstwerken zijn volgens de politie nog niet teruggevonden.