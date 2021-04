De 25-jarige Angela B. uit Soesterberg, die onder meer wordt verdacht van deelname aan terreurorganisatie IS, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag besloten, tijdens een eerste openbare zitting in de strafzaak tegen B. Zij reisde in 2014 af naar het strijdgebied in Syrië en bleef daar tot november vorig jaar, toen zij zich met haar zoontje meldde bij het Nederlandse consulaat in Istanbul.