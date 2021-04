Wees uitnodigend als kerk en kies heldere taal

Niet in de slachtofferrol kruipen, maar de samenleving welwillend, gastvrij en met een eigentijdse verwoording van leer en leven tegemoet treden. Dat is wat de kerken vandaag te doen staan.

Recente gebeurtenissen maakten duidelijk dat de verhouding tussen kerk en samenleving steeds gecompliceerder wordt: De brief van ds. A. Kort aan de Krimpense gemeenteraad leidde door gebruik van de ”Tale Kanaäns” tot veel misverstand en een hetze in de media en samenleving. Het beeld werd gegeven dat leden van enkele kerken geweld gebruikten tegen verslaggevers. Hiermee werden hun kerken en ook reformatorisch Nederland in een negatief daglicht geplaatst. Uit de verkiezingsuitslag bleek dat de aanhang van christelijke partijen nu kleiner dan 20 procent is. Homoseksuele oud-leerlingen van een reformatorische school deden een boekje open over hoe met hen is omgegaan. De vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid staan ter discussie. Dit lijstje is moeiteloos uit te breiden.

Onze eerste reactie kan zijn dat de media kerken ”framen”, selectief met informatie omgaan, niet open staan voor genuanceerde verhalen enzovoorts. Kortom dat reformatorisch Nederland het slachtoffer is van seculier Nederland: ”Ze” moeten ”ons” hebben!

Het is geen kunst om alles in het kader van vijandschap en vervolging te plaatsen. Dat sommige verslaggevers kwaadwillend zijn, is mogelijk. Hierop hebben wij echter in eerste instantie geen invloed. Daarom is het belangrijk na te denken over ons eigen aandeel. De verhouding tussen kerk en maatschappij wordt enkel ingewikkelder. Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat is hierin onze verantwoordelijkheid? Drie aandachtspunten: