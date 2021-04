Ploumen: Mark Rutte heeft een groot probleem

Mark Rutte heeft „een groot probleem” in de formatie. Dat zei PvdA-leider Lilianne Ploumen dinsdag voorafgaand aan overleg met Kamervoorzitter Khadija Arib over de volgende stap in de vorming van een nieuwe regering. Alle partijen met uitzondering van de VVD, het CDA en D66 hebben op een of andere manier hun vertrouwen in de demissionair premier opgezegd, maar Rutte is als leider van de grootste partij niet van plan een stap terug te zetten.