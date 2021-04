Lockdownmaatregelen drukken herstel Europese arbeidsmarkt

De werkloosheid in de eurozone is in februari wederom gelijk gebleven in vergelijking met een maand eerder. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat net als in januari en in december 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan. De periode van stabilisatie op de arbeidsmarkt gaat daarmee nagenoeg gelijk op met de periode dat in veel landen strengere maatregelen werden ingesteld om het coronavirus te beteugelen. Daarvoor was juist sprake van een duidelijk herstel.