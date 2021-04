D-rt Groep, het bedrijf achter reisorganisatie D-reizen, is door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Volgens D-reizen komt er vrijwel geen geld binnen en is de reisorganisatie door de vertraging van het voucherfonds niet in staat te overleven. De reissector wordt al ruim een jaar zwaar getroffen door de coronacrisis.