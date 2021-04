Energiebedrijf Eneco heeft vorig jaar de gevolgen gemerkt van de coronacrisis en het warme weer in Europa. Zo nam de vraag naar elektriciteit op met name de zakelijke markt af omdat bijvoorbeeld kantoren leegstonden vanwege het vele thuiswerken door de pandemie en mensen minder met de trein bij de NS reisden. Door het warmste jaar ooit gemeten in Europa ging de gasverkoop omlaag, aldus Eneco.