Het Amsterdamse Rijksmuseum heeft een unieke verzameling Chinese zegels en zegelafdrukken gekregen. De collectie is afkomstig van Robert van Gulik (1910-1967), die sinoloog was en diplomaat in China en Japan. Volgens het Rijksmuseum zijn vooral de vijftig zegels heel bijzonder, vanwege hun buitengewone kwaliteit. Voorbeelden van Chinese zegelsnijkunst zijn zeldzaam in Nederlandse museumverzamelingen.