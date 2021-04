LG wint op beurs in Seoul na staken productie smartphones

Het aandeel LG Electronics werd dinsdag stevig hoger gezet op de beurs in Seoul in navolging van de flinke koerswinsten in de Amerikaanse techsector. Beleggers verwerkten ook nog het nieuws dat het Zuid-Koreaanse technologieconcern gaat stoppen met de productie van smartphones en zich volledig gaat richten op onderdelen voor elektrische auto’s en slimme apparatuur voor in huis. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was gemengd, ondanks de nieuwe recordstanden op Wall Street.