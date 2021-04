De krant is jarig! Ons dagblad. Klinkt veiliger. Krant is immers manlijk; dagblad onzijdig. Dat laatste is dus helemaal bij de tijd. Genderneutraal en -correct. Als hadden de oprichters vijftig jaar geleden die storm zien aankomen. Ze leefden overigens in een andere wereld. Nieuws van nu zou voor lezers van toen veelal onbegrijpelijk zijn. De technologische revolutie moest nog komen. En daar bleef het niet bij.