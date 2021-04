De wereldwijde chiptekorten, en dan vooral voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie, betekenen goed nieuws voor chipbedrijf BE Semiconductor Industries (Besi). Het beursgenoteerde bedrijf zag het orderboek in de eerste maanden van het jaar met 108 procent groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Op jaarbasis ging het om een stijging van 208 procent, meldde het AEX-fonds in een handelsupdate.