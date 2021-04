Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid, vooral in het oosten en zuidoosten van het land, en heeft daarvoor code geel ingesteld. De gladheid komt doordat hagel of sneeuw blijft liggen. De situatie duurt volgens het KNMI tot halverwege de ochtend. In het (noord)westelijk kustgebied zijn dan bovendien zware windstoten mogelijk van 80-100 kilometer per uur uit een noordwestelijke richting.