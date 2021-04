De chef van de Amerikaanse ex-agent Derek Chauvin die terechtstaat voor de dood van de zwarte man George Floyd, heeft verklaard dat Chauvin de geweldinstructies heeft overtreden. De witte politieman drukte in mei vorig jaar minutenlang met zijn knie op Floyds nek, maar had moeten stoppen toen hij geen verzet meer bood, betoogde zijn toenmalige chef Medaria Arradondo in de rechtbank in Minneapolis.