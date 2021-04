Grote techbedrijven stuwen beurzen naar nieuwe records

De grote techbedrijven hebben maandag flinke winst geboekt op de aandelenbeurzen in New York. Bedrijven als Apple, Microsoft en Amazon profiteerden van de positieve stemming op de beurzen. Die stemming werd veroorzaakt door het goede banenrapport van afgelopen vrijdag, toen Wall Street een vrije dag had, en cijfers over de groeiende bedrijvigheid in de dienstensector. Vooral Google-moeder Alphabet en Tesla kregen van de techbedrijven de handen op elkaar.