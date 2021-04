De Belgische politie en douane hebben in ruim veertig dagen meer dan 27,6 ton cocaïne onderschept in de Antwerpse haven. De vondsten vloeien voort uit het oprollen van een versleutelde chatdienst, Sky ECC, waarmee tal van criminelen communiceerden. Volgens justitie in België heeft de cocaïne een straatwaarde van bijna 1,4 miljard euro.