Onze zoon (17) wil niet langer meekijken met de kerkdiensten die via de livestream van onze gemeente worden uitgezonden. Hij slaapt liever uit en heeft wel wat beters te doen, zegt hij. Wij als ouders vinden dit heel erg. We zouden graag zien dat hij meekijkt, maar willen hierover niet elke zon- en feestdag ruziemaken. Hoe moeten we hiermee omgaan?