Het Mauritshuis in Den Haag gaat letterlijk zijn stinkende best doen om bezoekers een aantal 17e-eeuwse schilderijen en objecten ten volle te laten beleven. Het museum zet er namelijk geurzuilen bij, van waaruit belangstellenden geuren kunnen opsnuiven zoals die te ruiken moeten zijn geweest bij het tafereel dat wordt afgebeeld of het voorwerp dat te zien is.