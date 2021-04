De Russische troepenbewegingen nabij de grens met Oekraïne vormen geen bedreiging voor dat land of wie dan ook, beklemtoonde het Kremlin maandag. De Russische strijdkrachten verplaatsen wel vaker troepen in Rusland en ze zijn er om de veiligheid van het land te waarborgen, aldus de autoriteiten in Moskou.