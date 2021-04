De Londense politie heeft op Goede Vrijdag een dienst in een Poolse kerk in het zuiden van de stad onderbroken wegens overtreding van de coronaregels. Sky News publiceerde zaterdagmiddag een filmpje waarop is te zien dat een agent voor het altaar staat en tegen de aanwezige gelovigen zegt dat ze het gebedshuis onmiddellijk moeten verlaten.