Vjosa Osmani is de nieuwe president van Kosovo. Ze werd zondag in Pristina door het parlement gekozen als staatshoofd op voorstel van regeringspartij Vetevendosje van premier Albin Kurti. De 38-jarige Osmani kreeg 71 stemmen, een ruime meerderheid in de volksvertegenwoordiging die 120 leden telt. 82 afgevaardigden waren aanwezig, elf van hen gaven een ongeldige stem af.