Marijnissen: partijen, wees duidelijk over samenwerking met Rutte

SP-leider Lilian Marijnissen roept andere partijen op kleur te bekennen en duidelijk aan te geven of ze wel of niet in een nieuw kabinet stappen met VVD-leider Mark Rutte. Dat geldt niet alleen voor de coalitiepartijen, die een motie van wantrouwen tegen Rutte niet steunden, maar ook voor de partijen die zich wel achter die motie schaarden. Zij moeten ook expliciet zeggen dat ze niet meer met Rutte in zee gaan, zegt de socialiste in het praatprogramma WNL Op Zondag.