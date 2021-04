Korte beursweek door Pasen, IMF presenteert vooruitzichten

Vanwege Pasen hebben beleggers een verkorte beursweek voor de boeg. Op de meeste beurzen, waaronder Amsterdam, wordt maandag niet gehandeld. Ook is het relatief rustig. Pas na komende week staan weer nieuwe kwartaalcijfers op de rol. Optiekbedrijven EssilorLuxotica en GrandVision staan in de belangstelling vanwege de uitspraak in een slepende rechtszaak tussen de twee. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert verder zijn economische vooruitzichten.