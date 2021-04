Enkele duizenden Nederlandse rozen sierden op paaszondag de Sint-Pietersbasiliek in Rome tijdens het uitspreken van de pauselijke zegen Urbi et Orbi. In verband met de lockdown in Italië was er geen publiek op het Sint-Pietersplein en was het plein dus ook niet omzoomd met de Nederlandse bloemenpracht van de jaren vóór de coronacrisis.