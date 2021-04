Duizenden mensen waren zaterdag op de been tijdens demonstraties in heel Groot-Brittannië. Actievoerders protesteerden tegen een wetsvoorstel over het geven van meer bevoegdheden aan de politie bij niet gewelddadige demonstraties. Na een mars in Londen braken gevechten uit. Tien agenten raakten lichtgewond, de politie zegt zeker 26 arrestaties te hebben verricht.