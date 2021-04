Justitie in Turkije heeft de pro-Koerdische politicus en mensenrechtenactivist Ömer Faruk Gergerlioglu gearresteerd. Twee weken geleden werd zijn mandaat als parlementariër namens oppositiepartij HDP al afgenomen wegens het maken van propaganda voor terreur. Volgens zijn advocaat is Gergerlioglu naar de streng beveiligde Sincan-gevangenis in een voorstad van Ankara overgebracht.