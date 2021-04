Rusland heeft het verdrag met de VS over samenwerking in de ruimte verlengd tot eind 2030. Premier Michail Misjoestin heeft het voorstel om langer door te gaan met de Amerikanen op het gebied van onderzoek en het gebruik van kosmos voor vreedzame doeleinden goedgekeurd, liet de Russische regering zaterdag weten in Moskou.