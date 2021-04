Defensieminister Ank Bijleveld wordt „buitengewoon adviseur” van het landelijk bestuur van het CDA. Het wordt haar taak om het bestuur „scherp te houden en te adviseren” over onder meer politieke kwesties. Ook krijgt de partij een interim-voorzitter, die in ieder geval tot het partijcongres in het najaar aanblijft. Marnix van Rij is gekozen om tijdelijk de afgetreden voorzitter Rutger Ploum te vervangen.