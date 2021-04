Huisarts Ruud Gebel schrok toen hij vrijdag ontdekte dat per abuis zo’n 150 patiënten van zijn huisartsenpraktijk in zalencentrum De Bron waren ingeënt met een dubbele dosis AstraZeneca. „De eerste gedachte was natuurlijk: wat heeft dit voor gevolgen voor de patiënten?”, zegt hij zaterdag tegen de regionale zender Studio Alphen.