Zeven Britten overleden na inenting met AstraZeneca-vaccin

Zeven mensen zijn in het Verenigd Koninkrijk overleden als gevolg van zeldzame bloedstolsels nadat zij waren ingeënt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat meldt de Britse medische toezichthouder MHRA zaterdag. Het is onduidelijk of het vaccin de oorzaak is van de sterfgevallen. In totaal hebben 18,1 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin toegediend gekregen. Vrijdag werd bekend dat dertig mensen daarna tromboseklachten hadden gekregen.