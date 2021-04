De helft van de Britse bedrijven verwacht door de brexit nog lang last te hebben van verstoringen van de handel met de Europese Unie. Bijna een derde is tijdelijk gestopt met verkopen aan de EU. Dat melden London First, een lobbygroep voor Britse bedrijven, en financiële dienstverlener EY op basis van een enquête onder ruim 1000 bedrijven.