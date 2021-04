Een agent bij het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool in de hoofdstad Washington is om het leven gekomen door een incident met een automobilist die op hem inreed en daarna een veiligheidsbarrière ramde. Dat maakte de Capitool-politie bekend. Een andere agent raakte gewond. De bestuurder bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, nadat hij door agenten was neergeschoten toen hij met een mes op hen afrende.