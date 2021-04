Het plan van de Amerikaanse president Joe Biden om de verbeteringen aan de infrastructuur te financieren door een verhoging van de vennootschapsbelasting leidt tot gefronste wenkbrauwen bij het bedrijfsleven. Met het plan is 2000 miljard dollar gemoeid. De bedrijfslobby in de VS is niet tegen de investering op zichzelf, maar wel tegen de wijze waarop de kosten worden verhaald, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.