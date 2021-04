Sicilië sjoemelde met coronacijfers om milde lockdown

Cijfers over het aantal coronapatiënten en sterfgevallen van de Siciliaanse gezondheidsdienst zijn de afgelopen maanden stelselmatig verlaag”, uitgesmeerd over meerdere dagen en verwijderd. Dat staat in de aanklacht van het openbaar ministerie tegen de directeur-generaal van de dienst in Palermo. Sicilië manipuleerde de cijfers om een zware lockdown te voorkomen. Ruggero Razza, de regionale minister van Gezondheidszorg, is wegens de affaire teruggetreden.