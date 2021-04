Het vertrouwen in het coronavaccin van AstraZeneca „neemt niet toe” na de nieuwe prikpauze. Dat zegt zorgvakbond NU’91. Een woordvoerder noemt het besluit om het vaccin voorlopig niet aan mensen van 60 jaar en jonger te geven „een extra tegenslag, en best een grote. Het is belangrijk dat we op stoom blijven met vaccineren, want we weten allemaal dat vaccineren de enige uitweg uit de pandemie is.”