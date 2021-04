Het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte is na de situatie rond de mislukte verkenning gedaald naar 25 procent. Vorige week had nog 54 procent vertrouwen in Rutte als minister-president. VVD-stemmers blijven wel in ruime meerderheid achter hun leider staan. Dat komt naar voren uit een vrijdag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 21.000 leden van het Opiniepanel.