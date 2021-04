De GGD’en schrappen ongeveer 10.000 afspraken voor vaccinaties met AstraZeneca van mensen die jonger dan 60 jaar zijn, dus mensen die in of na 1961 geboren zijn. Dat geldt per direct en in elk geval tot en met komende woensdag, 7 april. Ook de mensen uit die groep die nu in de rij staan te wachten bij een vaccinatielocatie kunnen niet meer geprikt worden.