Bij de rechtbank in Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie tien jaar cel geëist tegen een 36-jarige man uit het Friese Opperhuizen, wegens het doodsteken van zijn 32-jarige vrouw op 23 april vorig jaar. Het slachtoffer was nog maar vier maanden in Nederland. Zij was met haar twee kinderen van 10 en 8 jaar oud in het kader van gezinshereniging uit Eritrea overgekomen.