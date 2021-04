De ongeveer dertig boeren van Farmers Defence Force (FDF) die vrijdag bij een hotel in Utrecht actievoerden, zijn vertrokken. In het hotel was een bijeenkomst aan de gang van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en diverse andere gesprekspartners uit de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie.