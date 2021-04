Mark Rutte vindt het „gek” om ruim twee weken na zijn verkiezingsoverwinning terug te treden als VVD-leider. „Ik heb 1,9 miljoen stemmen gekregen. De VVD ruim twee miljoen”, zei de demissionair premier daags nadat bijna de hele Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen hem had aangenomen. „Laten we eerst even een formatieproces op gang proberen te brengen. Ik hoop dat de VVD daaraan mag meedoen.”