Man die 16 jaar cel kreeg bekent brandstichtingen Almelo

Een 27-jarige man die van de rechtbank zestien jaar cel kreeg voor twee moordpogingen met brandstichting in Almelo heeft vrijdag in het gerechtshof in Zwolle zijn daden bekend. Bij de branden, die vermoedelijk als vergeldingsacties in het criminele circuit zijn gesticht, raakte niemand gewond. Het gerechtshof in Zwolle, waar de zaak in hoger beroep dient, besloot vrijdag na die bekentenis de zaak aan te houden om hem en de medeverdachte door de politie te laten verhoren.