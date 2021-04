Jubileumeditie van Fruitcorso Tiel gaat weer niet door

De zestigste editie van het Fruitcorso in Tiel is opnieuw afgelast. Het corso heeft pas in september plaats, maar de bouwers moeten maanden van tevoren beginnen met het opbouwen van de wagens en dat kan nu niet vanwege de coronamaatregelen, aldus de Stichting 4-Stromenland. Er is volgens de organisatie nu onvoldoende zicht op versoepelingen op de korte termijn. Vorig jaar ging de jubileumeditie van het corso ook niet door vanwege de coronacrisis.