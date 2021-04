Hoewel het speculeren is hoe een toekomstig kabinet eruit zal zien, is duidelijk dat „de formatie nu muurvast zit voor Rutte”, zegt politicoloog Tom van der Meer (UvA) vrijdag, kort na het zinderende debat dat VVD’er Mark Rutte ternauwernood politiek overleefde. Daarin gaf hij toe gesproken te hebben over de positie van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar was hij dat eerst vergeten.